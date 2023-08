Granchio blu, Sambucci sostiene la mozione di Fdi a Latina

LATINA – “L’emergenza generata dall’invasione dei nostri mari da parte del granchio blu necessita di interventi mirati ed urgenti, al fine di contenere e prevenire i danni creati nel nostro ecosistema da questa specie aliena ma al contempo creando nuove opportunità anche per la nostra economia e a tutela del nostro mare. Per tale ragione apprezzo la mozione presentata dal gruppo consiliare FDI Latina che guarda proprio a questo intento. Una posizione che rafforza e sottoscrive l’azione da intraprendere, già tracciata con chiarezza dal Ministro Lollobrigida, nei confronti della quale tutti gli attori in campo, dall’Ente Parco alla Regione, devono fare la loro parte. Sarà perciò mia premura in qualità di Vice Presidente della Commissione Agricoltura nonché rappresentante di una provincia fortemente colpita da questo fenomeno del granchio blu, intraprendere tutte le azioni necessarie per supportare questa azione”.

È quanto afferma in una nota il Vice Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio, Vittorio Sambucci.