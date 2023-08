Il Latina calcio 1932 cala il poker contro il Racing Ardea

LATINA – Il Latina calcio vince 4 a 0 nel test match all’ex Fulgorcavi contro il Racing Ardea.

PRIMO TEMPO 1’ in Rosso la formazione ospite, in Nero quella di casa. 3’ primi minuti di studio condizionato da tocchi rapidi degli ospiti, volenterosi di far bene e impressionare. 5’ Costruzione dal basso e ottimo giro palla dei pontini in questi primi minuti. 9’ Pericolo pontino e primo angolo conquistato, battuto da Riccardi sfuma però non trovando la testa di nessuno. 13’ più pericolosi ora gli ospiti ma tenuti benissimo dalla retroguardia guidata intelligentemente da Marino, il più cercato della retroguardia, vero comunicatore di tempi ai suoi compagni di reparto insieme a Matteo Cardinali. 15’ Ritmi corti e fallosi su due squadre che stanno sfruttando la corsa e il giro palla rapido. 19’ Sono pericolosi quando scappano gli ospiti ma sono altrettanto bravi i nerazzurri a tenere i guanti di Cardinali ancora immacolati. 22’ Contatto fra Gallo e un difensore dei rossi, tutto regolare secondo il direttore di gara. Sfocia in un contropiede degli Ardeatini, senza pericolo alcuno per la retroguardia neroblu. 25’ Cardinali “quasi” impegnato da un fendente avversario che rasenta il palo e va fuori. 30’ Cross di Ercolano neutralizzato dalla retroguardia ardeatina, continua il ritmo falloso del match. 33’ Conclusione di Ercolano che si spegne sul fondo laterale. Latina ancora pericoloso con cross dello stesso Ercolano, stacca Mastroianni e si spegne alla sinistra. 37’ Partita fisica e caratterizzata da tanti lanci lunghi inconcludenti. Confermata quindi la volontà del test per mettere minuti nelle gambe. 39’ Colpo di testa pericoloso per il Latina, neutralizzato dal portiere ardeatino. Latina vicino al gol. 40’ Un asse ben utilizzato dal Latina è Marino lancio lungo per gli esterni, capaci di scappare ma ancora senza finalizzazioni importanti. 42’ Vicino al gol il Latina, palla messa in mezzo dalla destra, Fella spara alto, contrastato. 43’ Latina sprecone ma che costruisce tanto, concedendo poco ma senza ottenere grandi occasione, un primo tempo mite. 44’ Si sblocca la gara quando manca poco alla fine del 1T, Gallo insacca di testa su deviazione dell’avversario, e 1/0 Latina ampiamente meritato. 45’ Raddoppia il Latina, stop di petto e girata in porta per Ferdinando Mastroianni. 45’ Termina quindi 0-0 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

2’ Bel triangolo Riccardi – Ercolano – Riccardi che porta ad una conclusione ben respinta. 4’ Ispirato ancora Ercolano che è mette in mezzo ma il tiro di Jallow viene neutralizzato. Latina ripartito fortissimo. 8’ Jallow ancora vicino al gol, deviato il suo tiro al giro e facile per l’estremo difensore. 9’ Palo degli ospiti con l’attaccante ardeatino che per poco non accorciava le distanze con un fendente da destra. Una buona partita nel secondo, frizzante e bella da vedere. Ottima prestazione del Latina. 13’ Jallow vicino al gol, su un bel passaggio di Polletta mette alto a tu per tu. Grave errore davanti la porta che avrebbe definitivamente chiuso i giochi. 16’ E l’ispirazione di Jallow regala al Latina il 3-0 odierno, fendente rasoterra dimenticato totalmente dall’estremo difensore ardeatino. 20’ Vicino al 4-0 il Latina, in avvitamento al volo di testa ancora di Sulayman Jallow, ispiratissimo, ma grande intervento di reni dell’estremo difensore. 22’ Cicca Fabrizi su una bella palla di Polletta, in caduta riesce a sporcare solamente la palla con la punta ma non a metterla dentro. 24’ Fabrizi non lascia sfilare un pallone chiaro verso la porta per Perseu, tenta il tiro ma trova il contatto col portiere che tiene Fabrizi a terra, ma allarme rientrato immediatamente. 25’ Polletta da corner mette per De Santis, alta la zuccata. 27’ Annullato il 4-0 di Fabrizi per netta posizione di fuorigioco. 30’ Si fa perdonare il Falco mettendo un tiro a giro dolcissimo, dopo un pallone ricevuto da Serbouti, sotto al set. 4-0 del Latina, conferma di un ottima prestazione nerazzurra. Finisce qui.