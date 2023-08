Il ministro Tajani a Sabaudia per Mediterranea La Civilità Blu

SABAUDIA – Il ministro degli Esteri del Governo italiano e segretario nazionale di Fi Antonio Tajani, sarà ospite venerdì 11 agosto della sesta serata della rassegna “Mediterranea – La civiltà blu” – ideata e organizzata da Micromegas Comunicazione – in svolgimento a Sabaudia fino al prossimo 25 agosto. A intervistarlo durante il faccia a faccia che si svolgerà̀ nella corte comunale di Sabaudia alle 21.30 sarà̀ Andrea Pancani, moderatore della rassegna e vice direttore del Tg dI La7. Al centro del dibattito ci saranno i temi della stretta attualità̀ politica: dal rapporto tra le forze che compongono la maggioranza di governo, alle principali questioni internazionali come il ruolo dell’Italia nel mediterraneo. Non mancheranno gli argomenti più strettamente economici come il salario minimo e la delega fiscale.

IL TALK – Al termine dell’intervista si svolgerà un talk di approfondimento dedicato a una delle grandi passioni degli italiani: ovvero il “Giallo”. Sia che si tratti di un libro, sia che si tratti di una fiction nel bel paese non mancano avidi fruitori di questo genere che sembra non conoscere crisi. Protagonisti sul palco saranno Sergio Schiavone comandante del Ris di Roma, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il giornalista Marco Mottolese e l’attrice Anna Ammirati.

“Con l’intervista al ministro Tajani si chiude la prima parte di Mediterranea – la civiltà blu, la rassegna infatti si fermerà per qualche giorno a Ferragosto, pronta a ripartire, con ospiti sempre più prestigiosi, dal prossimo 17 agosto”. Con queste parole Erminio Fragassa, presidente di Micromegas Comunicazione, esprime la propria soddisfazione per il successo avuto dalla manifestazione, giunta alla sua terza edizione. Il patron di Micromegas, vero motore del festival in svolgimento a Sabaudia, aggiunge: “Volevamo una rassegna per tutti, di tutti, trasversale, con un’anima e una forte una identità culturale. La grande presenza di pubblico ai dibattiti e il successo delle iniziative volute da Micromegas, come l’istallazione sulla biodiversità realizzata con il Cufaa e l’inaugurazione della mostra con la statua dell’Ulisse di Attardi, sono la prova del successo di questa nostra creatura”.

Mediterranea andrà avanti fino al prossimo 25 agosto con ospiti del calibro di Giovanni Malagò, presidente del Coni, lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli, il sindaco di Firenze Dario Nardella, la deputata di Italia Viva Elena Bonetti, il Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali Claudio Durigon, il deputato europeo di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini e tanti altri.