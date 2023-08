LATINA – Imu e Tari, in arrivo uno sportello dedicato ai professionisti per la gestione dei casi più complessi. La giunta del sindaco Matilde Celentano ha approvato, nella seduta di oggi, un protocollo d’intesa con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina per l’istituzione e organizzazione di due sportelli Imu e Tari, dedicati alle pratiche che richiedono tempi di lavorazione più lunghi. L’obiettivo è quello di consentire un’assistenza tecnica più spedita senza penalizzare la normale utenza.

“L’accordo che andiamo a disciplinare con l’Ordine dei commercialisti – ha affermato il sindaco Celentano – rappresenta una buona pratica di collaborazione che l’amministrazione comunale vuole stringere per dare risposte più celeri ai cittadini e al contempo migliorare i servizi, avvalendosi di consigli e suggerimenti che arrivano dalle professionalità”.

L’iniziativa, arrivata in giunta su indirizzo dell’assessore Ada Nasti, ha la finalità di agevolare gli adempimenti tributari a carico dei contribuenti, facilitando l’accesso agli uffici da parte dei professionisti per il reperimento di informazioni e risoluzioni di problematiche attinenti la fiscalità locale.

“L’esigenza di uno sportello dedicato agli iscritti dell’Ordine – ha spiegato l’assessore Nasti – nasce dalla constatazione che la complessità delle problematiche dagli stessi sottoposte all’esame dell’ufficio normalmente richiede più tempo, andando a penalizzare gli altri cittadini. Inoltre, con questo protocollo, il Comune e l’Ordine attivano una collaborazione più ampia. L’Ordine si impegna a partecipare a commissioni e tavoli tecnici nell’ambito della fiscalità locale”.

Il protocollo, che avrà una durata di tre anni, a far data dal primo ottobre 2023, prevede che ogni professionista, regolarmente iscritto presso l’Odcec di Latina, potrà fruire degli sportelli, uno presso l’ufficio Imu e l’altro presso l’ufficio Tari, ogni mercoledì dalle 9 alle 12.

“Per accedere agli sportelli dedicati – ha precisato l’assessore Nasti – i professionisti dovranno essere muniti di delega scritta del contribuente e del tesserino di iscrizione all’Ordine. I professionisti potranno anche delegare un dipendente, un collaboratore o un tirocinante”.

Il presidente dell’Odcec di Latina, Raffaella Romagnoli, ha espresso soddisfazione per l’obiettivo raggiunto: “Questo protocollo, che con la precedente Amministrazione non c’era, dimostra – ha sottolineato – il riconoscimento del Sindaco e della Giunta per il ruolo e la funzione economico-sociale del commercialista, nel fine comune del miglioramento dei servizi per il contribuente. Infatti, da un lato, che i funzionari dell’Ufficio Tributi possano relazionarsi, in una mattina a ciò dedicata, con dei professionisti tecnici consentirà la definizione di più pratiche a parità di tempo così migliorando l’efficienza complessiva. Dall’altro, per il contribuente, sapere che tramite l’incarico al commercialista, si hanno maggiori certezze su tempistiche, competenza nella trattazione della pratica e rapida soluzione della problematica, è di certo una importante utilità”.

“Ringrazio per la fattiva collaborazione tecnica – ha concluso la presidente Romagnoli – l’Assessore al Bilancio Ada Nasti e per l’attenzione e la disponibilità il Sindaco Matilde Celentano che, peraltro, ha dato seguito alla prima delle possibili progettualità da realizzare con i commercialisti, illustrate nell’incontro avuto all’Ordine, con i vari candidati, nei giorni precedenti le elezioni”.

Il protocollo con l’Ordine dei commercialisti è stato sottoscritto già nel pomeriggio di oggi. Il documento è stato firmato a doppia firma del sindaco Celentano e del presidente Romagnoli.