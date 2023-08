Incendi a Latina, Lenola, Terracina e San Felice Circeo

LATINA – Una sequenza di tre interventi a Lenola, Terracina e San Felice Circeo ha impegnato i Vigili del Fuoco del Comando di Latina nella giornata di ieri tra le 13 e le 14 di venerdì 11 agosto.

La prima emergenza alle 13,20 circa per un incendio di vegetazione nel Comune di Lenola (Loc. Passignano) dove p intervenuta la squadra VVF AIB di Fondi (11A). Le fiamme erano estese su una porzione vasta di collina e minacciavano alcune colture. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento del D.O.S. VVF. AIB di Fondi che con due elicotteri regionali ha portato a termine l’intervento boschivo. Durante le operazioni, la squadra 11A è anche intervenuta in soccorso di un anziano che, preoccupato per l’incendio, si era avventurato nel suo uliveto per controllare la situazione ed era caduto a terra ferendosi il capo. Grazie anche alla collaborazione con i carabinieri forestali e i volontari di Protezione Civile sono state prestate all’uomo le prime cure poi è stato affidato ai sanitari del 118.

Quando era ancora in corso l’intervento a Lenola si è dovuta muovere la squadra territoriale di Terracina (3A) per un incendio abitazione in località San Silviano. Dopo le segnalazioni al Nue, i vigili del fuoco arrivati sul posto hanno trovato le fiamme che avvolgevano una stanza della bifamiliare e il tetto in legno. Grazie alle operazioni di spegnimento non sono stati interessati altri locali dell’abitazione. Si indaga sulle cause del rogo che sembrano al momento accidentali. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Quasi in contemporanea, alle 14.10 circa, la terza emergenza, in via del Fringuello a San Felice Circeo dove è arrivata la squadra territoriale di Latina (1A). In fumo sono andati il deposito attrezzi di un’abitazione e un piccolo natante che era stato parcheggiato accanto al magazzino, ma grazie all’intervento dei pompieri le fiamme non si sono ulteriormente propagate. Anche in questo caso, cause accidentali e non si registrano persone coinvolte.

Incendi si sono registrati nel pomeriggio di venerdì 11 agosto anche alla periferia di Latina, tra Borgo Sabotino, Borgo Santa Maria e Borgo Bainsizza. In azione le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina con autobotti e pickup per lo spegnimento di incendi di vegetazione alcuni dei quali estesi.