Latina, quattro sorveglianze speciali per il clan De Rosa

LATINA – Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, su proposta del Questore di Latina ha disposto l’applicazione di 4 misure di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti di altrettante persone arrestate a dicembre scorso perché indiziate di appartenere ad un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti operante nel territorio pontino. La proposta si basa sull’attività investigativa della Squadra Mobile di Latina sfociata nell’esecuzione di 15 misure cautelari tra appartenenti al clan dal capeggiato da Giulia De Rosa.

Un quadro di pericolosità sociale basato sulla commissione di reati, dai precedenti penali a carico e dalla loro “attitudine al compimento di azioni delittuose per garantirsi il proprio sostentamento”, ha portato il Tribunale di Roma a emettere i decreti applicativi delle misure di prevenzione.

Sottoposti dunque a sorveglianza speciale Giovina De Rosa per la durata di tre anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. La donna oggi è sottoposta alla misura degli arresti domiciliari in conseguenza di un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ ritenuta dal Tribunale di Roma persona che abitualmente trae dal compimento di azioni delittuose i mezzi per il proprio sostentamento.

Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di due anni invece per Marco Maddaloni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, già destinatario del 2020 di un Avviso orale del Questore di Latina, provvedimento dopo il quale aveva proseguito le sue attività illecite.

La stessa misura è stata decisa per Massimo Cavallaro “soggetto di grande spessore criminale già gravato da numerosi precedenti e condanne per reati concernenti l’illecita detenzione di armi e munizioni, estorsione, lesioni, violazioni delle misure di prevenzione, spaccio di sostanze stupefacenti; attività illecite che, come confermato dal tribunale di Roma, risultano interrotte solo dalle misure cautelari attualmente in atto nei suoi confronti”, si legge in una nota della Questura.

Infine diventa sorvegliato speciale per 3 anni Leonardo Sciarrillo De Rosa per i numerosi precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, associazione finalizzata allo spaccio. Un excursus criminale che lo vede protagonista già dalla minore età.