LATINA – Le fiamme tornano a devastare l’area degradata dell’ex Svar di Latina. Un incendio si è sviluppato questa mattina all’angolo tra via Romagnoli e via Persicara, all’interno dell’area abbandonata. Il rogo ha interessato i cumuli di rifiuti nel sito e sterpaglie. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio, rese complicate dallo stato in cui versa l’area.

Solo un mese fa, il 26 luglio, l’ex Svar era stata teatro di un altro incendio.