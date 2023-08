Incendio in appartamento a Formia, deceduta una persona

FORMIA – E’ un uomo di 90 anni la vittima dell’incendio che si è sviluppato questa notte a Formia in un appartamento in via Canzatora. Sul posto, dopo un allarme lanciato dai residenti sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gaeta che hanno domato le fiamme, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’incendio si è sviluppato intorno alle 3 della notte. Presenti anche le forze dell’ordine e i sanitari del 118.