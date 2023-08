Incendio in Via Isonzo, fiamme vicino alle abitazioni e un denso fumo

LATINA – Ha lambito le abitazioni che affacciano su Via Isonzo l’incendio divampato nei pressi del ponte della Pontina a Latina. Favorite dal vento e dalle alte temperature, le fiamme si stanno allargando e stanno creando pericolo per i residenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con le squadre di Latina e Aprilia e i volontari della protezione civile. Un denso fumo sta andando verso il centro città creando apprensione tra le persone, visti alcuni noti precedenti.

Secondo una prima ricostruzione un incendio di sterpaglia partito da via Ferrazza, a causa del vento, ha raggiunto da una parte via Regione Veneto e sull’altro fronte le abitazioni che si affacciano su via Isonzo all’altezza del bivio con Via delle Rose. La situazione è sotto controllo