Incidente a Cellole, perde la vita Agostino Purificato di Formia

FORMIA – Un uomo di 75 anni di Formia ha perso la vita dopo un incidente avvenuto domenica sera lungo la statale Domitiana, nel territorio del Comune di Cellole. Agostino Purificato era lì per partecipare alla sagra della mozzarella, a Borgo Centore, località ubicata proprio al confine con la provincia di Latina. Secondo la primissima ricostruzione sembra che l’uomo, appena sceso dalla macchina, sia stato investito da un’auto in transito, che non lo avrebbe notato. L’impatto è stato violentissimo, per il 75enne non c’è stato nulla da fare. La dinamica esatta è ancora da ricostruire per capire quale sia stata la velocità dell’auto che ha investito Purificato e se la sua vettura era stata parcheggiata in un punto consentito nell’ambito della manifestazione in corso.