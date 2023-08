Indagini serrate sul tentato rapimento di una bambina a Formia

FORMIA – Proseguono le indagini della polizia dopo l’inquietante episodio verificatosi ieri mattina a Formia dove una bambina di sei anni è stata avvicinata e fermata da un’auto nel brevissimo tragitto tra il negozio del nonno e casa sua nel quartiere San Pietro. Tre uomini a bordo di un’auto grigia hanno tentato di convincerla a salire a bordo, ma è stata proprio la reazione della piccola a richiamare l’attenzione di una donna che ha prima chiesto spiegazioni ai tre uomini che non aveva mai visto, e poi ha trattenuto la bambina impedendo di fatto che salisse sulla vettura. I tre a quel punto sono fuggiti.

La polizia, dopo la denuncia presentata dalla donna e dalla famiglia al commissariato di Formia, ha avviato le indagini ascoltato familiari e possibili testimoni e ha acquisito le immagini della videosorveglianza di una parafarmacia presente in zona. In queste ore è stata trovata anche una seconda telecamera che potrebbe aver ripreso l’auto nel suo tragitto. Vista la delicatezza del caso, le indagini sono in pieno svolgimento, seguite passo dopo passo dal questore Raffale Gargiulo, e al momento non è possibile escludere alcuna pista salvo quella del sequestro a scopo di estorsione che sembra la meno plausibile viste le ordinarie condizioni economiche della famiglia. Ad un primo giro di colloqui nessuno avrebbe riferito fatti utili alle indagini.