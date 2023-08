Isola pedonale, Iavarone promette: “Faremo sintesi delle tante opinioni”

LATINA – Prosegue il dibattito sull’isola pedonale a Latina e stavolta è il presidente della commissione attività produttive del comune di Latina a dire la sua anche in vista dell’avvio dei lavori dell’organismo che dovrà occuparsi della questione da cui dipende anche in parte la qualità della vita dei cittadini e il modello di città a cui si pensa.

“La destinazione da dare al centro storico della nostra città è un tema molto sentito, e come ho avuto modo di dire nell’ultimo Consiglio Comunale, le opinioni sono tante e a volte contrastanti. L’Amministrazione ne terrà conto e farà sintesi, per dare una connotazione certa e di lungo periodo al centro storico, che vada oltre le sperimentazioni più o meno riuscite degli ultimi anni – assicura Iavarone – . Siamo in un periodo particolare dell’anno, dove è difficile organizzare riunioni, ma per quanto riguarda le competenze della commissione Attività Produttive, ci atterremo a quanto emerso in Consiglio Comunale, ovvero, partiremo con una raccolta dati su quanto è accaduto nel periodo della sperimentazione dell’isola pedonale, e contemporaneamente ascolteremo tutte le parti interessate: cittadini, commercianti, residenti, associazioni di categoria, i comitati di quartiere e tutti quelli che possono apportare un contributo, per ottenere un risultato quanto più condiviso possibile. In merito alle richieste ricevute da più parti di convocare la commissione, tengo a precisare che, prima di convocare una riunione su un tema così delicato è bene pianificare i lavori e accertarsi di avere la massima partecipazione, per evitare che si arrivi in commissione a dover affrontare il tema in termini di opinioni personali e senza uno schema da seguire, che come detto è stato già impostato e avrà inizio il giorno lunedì 28 agosto, prima data utile, che assicura la presenza dell’ Assessore, dei commissari, i dirigenti del comune, i rappresentanti dei commercianti e dei residenti. Sarà un percorso complesso, che non si esaurirà in una sola riunione, dove cercheremo di trovare soluzioni condivise di breve medio e lungo periodo”.