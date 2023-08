Itri, gira con una pistola rubata nei pantaloni, denunciato

ITRI – Nascondeva nei pantaloni una pistola calibro 40 priva di caricatore presa in casa di un anziano che la deteneva legalmente. I carabinieri della Stazione di Itri hanno denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi un cittadino straniero 62 enne che vive nella cittadina aurunca, per essere stato sorpreso all’esterno del “Bar dello sport” con l’arma. Dalle indagini svolte dai militari è emerso che la pistola era di proprietà di un 88 enne di Itri, momentaneamente assente dalla sua abitazione perché ricoverato in ospedale a Formia. L’anziano è risultato essere il datore di lavoro della moglie del 62enne, impiegata come collaboratrice domestica. L’arma sottoposta a sequestro in attesa di essere versata all’ufficio corpi di reato.