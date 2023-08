La Regione chiude l’Agenzia di Protezione Civile, La Penna: «Grave errore a danno dei territori del Lazio»

LATINA – «La destra al governo della Regione ha deciso di chiudere l’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio. È un errore sopprimere uno strumento di importanza essenziale per garantire la sicurezza e la prontezza di intervento in situazioni di crisi e emergenza. Un errore grave, commesso ai danni dei cittadini e dei territori della nostra regione». Lo dice il consigliere regionale del Partito democratico, Salvatore La Penna, esprimendo preoccupazione e contrarietà rispetto alla scelta della giunta Rocca di tagliare l’Agenzia.

«Nelle emergenze meteorologiche, sismiche, sanitarie e delle più svariate tipologie degli ultimi anni, l’Agenzia di Protezione Civile del Lazio – sottolinea La Penna – ha svolto con efficacia, efficienza ed impegno un ruolo di riferimento fondamentale riconosciuto da tutti gli attori in campo, istituzioni, amministratori, cittadini, tessuto associativo e sociale. Durante il sisma del 2016, l’emergenza Covid, gli eventi legati agli effetti preoccupanti dei mutamenti climatici, lo strumento dell’Agenzia si è rivelato utile per la sua flessibilità operativa e rapidità di intervento. In un futuro prossimo che, purtroppo, potrebbe essere sempre più caratterizzato da emergenze che implicano risposte rapide e puntuali, diventerebbe ancora più necessaria la sua funzione».

«Riportare tutte le funzioni burocratico-amministrative ed operative in capo alle strutture della Regione – continua il consigliere del Pd – rischia di riportarci indietro rispetto al percorso e, in controtendenza con la crescente esigenza di operatività in questo particolare ambito, di appesantire le procedure e rallentare i tempi di azione ed intervento».

«Da membro della Commissione XII del Consiglio Regionale “Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione”, di cui sono stato nella passata legislatura Vicepresidente, avendo potuto constatare, anche con il costante contatto con i territori e gli enti locali, la fondamentale importanza dello sviluppo e potenziamento delle politiche legate a tale prezioso ambito, in queste ore precedenti al dibattito in aula sull’assestamento di bilancio – annuncia La Penna – lavorerò insieme a tutto il gruppo del Partito democratico per mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché la giunta Rocca torni indietro e si possa scongiurare l’approvazione di un atto che cancella, per logiche evidentemente politiche, una Agenzia di cui i cittadini e i territori del Lazio hanno bisogno».