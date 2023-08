Latina Calcio, ha firmato fino a giugno Luca Crecco

LATINA – Il Latina Calcio 1932 ha ufficializzato nelle scorse ore l’ingaggio a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, dalla società Taranto Football Club delle prestazioni sportive del centrocampista classe 1995 Luca Crecco. Centrocampista mancino, Luca nasce calcisticamente nella SS Lazio dove svolge tutta la trafila giovanile, esordendo in Europa League e segnando anche in Serie A. Vanta inoltre più di 170 presenze in Serie B con le maglie di Vicenza e Ternana tra le tante.

Arriva a Latina nel giorno della ripresa degli allenamenti dopo la pausa di Ferragosto per unirsi alla rosa di 24 giocatori che si sta preparando all’esordio nel terzo campionato di Lega Pro per i nerazzurri, in programma il 3 settembre ad Avellino.