Violenza sulle donne, convenzione in scadenza, l’assessore Nasso incontra il Centro Donna Lilith

LATINA – Dopo l’allarme lanciato dall’associazione Centro Donna Lilith di Latina per il mancato avvio delle procedure di rinnovo della convenzione per lo svolgimento di servizi e interventi di contrasto alla violenza di genere, l’assessore ai servizi sociali Michele Nasso ha incontrato questa mattina la presidente Francesca Innocenti accompagnata da Patrizia Amodio, una delle fondatrici dell’associazione nata 37 anni fa, da sempre attivissima oltre che nelle azioni di accoglienza e protezione, anche sul fronte della sensibilizzazione ed educazione e nelle politiche attive per il reinserimento sociale delle donne impegnate nel percorso di fuoriuscita dalla violenza domestica.

“Il dialogo è aperto e mi sono attivato già con la Regione Lazio – ha detto Nasso dichiarando che “il contrasto alla violenza di genere è una delle priorità dell’assessorato che rappresento”. Mi spenderò con ogni energia per fare in modo che non vi sia alcuna interruzione di servizio. L’assistenza e il sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli sono servizi da preservare e se possibile potenziare”. La convenzione scadrà a novembre e conoscendo i tempi della burocrazia, e con l’estate in corso, significa prestissimo.

L’assessore Nasso martedì, insieme alla sindaca di Latina Matilde Celentano incontrerà di nuovo le responsabili del Centro Donna Lilith stavolta presso la sede del centro a pochi metri dal Comune. Sarà l’occasione, per il titolare dei Servizi sociali, di visitare per la prima volta la struttura.