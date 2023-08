Lega Pro, Latina nel gire C. Ecco il calendario

LATINA – La Lega Pro ha reso noto il calendario per il prossimo campionato di serie C che prenderà il via il prossimo 3 settembre (con una solo pausa il 31 dicembre e 4 turni infrasettimanali). Il Latina Calcio 1932 è inserito nel girone C.

3 Set 2023 Avellino 1 Latina 7 Gen 2024

10 Set 2023 Latina 2 Potenza 14 Gen 2024

17 Set 2023 Monterosi Tuscia 3 Latina 21 Gen 2024

20 Set 2023 Latina 4 X 28 Gen 2024

24 Set 2023 Giugliano 5 Latina 4 Feb 2024

1 Ott 2023 Latina 6 Brindisi 11 Feb 2024

8 Ott 2023 Catania 7 Latina 14 Feb 2024

15 Ott 2023 Latina 8 Monopoli 18 Feb 2024

22 Ott 2023 Audace Cerignola 9 Latina 25 Feb 2024

25 Ott 2023 Latina 10 Virtus Francavilla 3 Mar 2024

29 Ott 2023 Juve Stabia 11 Latina 6 Mar 2024

5 Nov 2023 Latina 12 Crotone 10 Mar 2024

12 Nov 2023 Acr Messina 13 Latina 17 Mar 2024

19 Nov 2023 Latina 14 Picerno 24 Mar 2024

26 Nov 2023 Foggia 15 Latina 30 Mar 2024

3 Dic 2023 Latina 16 Sorrento 7 Apr 2024

10 Dic 2023 Turris 17 Latina 14 Apr 2024

17 Dic 2023 Latina 18 Benevento 21 Apr 2024

23 Dic 2023 Taranto 19 Latina 28 Apr 2024