“L’Italia torna a crescere”, la campagna nazionale arriva a Latina

LATINA – Arriva anche in provincia di Latina la campagna nazionale del partito di Giorgia Meloni “L’Italia torna a crescere”. Una serie di iniziative che coinvolgeranno tutti i Comuni rivieraschi del territorio.

Primi appuntamenti quelli del capoluogo: domani, mercoledì 09 agosto, alle ore 17.00 una delegazione del partito, guidata dal Senatore Nicola Calandrini, sarà sul lungomare di Latina (zona hotel Tirreno) per distribuire il materiale informativo in cui si illustra il lavoro fatto in poco meno di un anno dal governo e alcuni divertenti cruciverba ovviamente a tema “made in Italy”.

Si replica sabato 12, sempre alle ore 17.00, con un gazebo informativo che si terrà sul piazzale Loffredo di Capoportiere.

“L’esecutivo in questi mesi ha raggiunto importanti risultati– ha spiegato il coordinatore provinciale del partito, il Senatore Nicola Calandrini – sostenuto famiglie e imprese strette nella morsa del caro prezzi e improntato riforme che l’Italia aspettava da decenni, come quelle della Giustizia e del Fisco. Per non parlare dei risultati ottenuti nel dialogo con l’Europa per quanto concerne il PNRR. Spesso questi risultati sono stati oggetto di attacchi pretestuosi da parte delle opposizioni che hanno fatto molta confusione non avendo evidentemente tanti argomenti per entrare nel merito. Con queste semplici attività messe in campo nel mese di agosto puntiamo anche a fare un po’ di chiarezza, con la giusta leggerezza che richiede il periodo estivo.”