Malore al Lido di Latina, muore per aiutare due ragazze in difficoltà nel mare

LATINA – Tragedia al Lido di Latina, nel pomeriggio di oggi 3 agosto nella zona di Rio Martino, dove un uomo è morto per un malore accusato in seguito al tentativo di aiutare due giovani in difficoltà in mare a causa della corrente. Da una primissima ricostruzione, ancora da confermare da parte delle forze dell’ordine, intorno alle 18 il bagnante si è gettato in mare per prestare aiuto, ma forse per lo sforzo eccessivo si è sentito male. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi ed è arrivata una squadra del 118 con ambulanza e automedica, mentre sulla spiaggia atterrava l’eliambulanza dell’Ares. Vani però si sono rivelati tutti i tentativi di rianimare l’uomo. Sul posto carabinieri e Guardia costiera per ricostruire quanto accaduto.