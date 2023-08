Malore in mare a Latina Lido, muore un uomo. In spiaggia l’atterraggio del 118

LATINA – Emergenza questa mattina intorno alle 11 sulla spiaggia di Latina Lido, sul lato destro non lontano da Capoportiere, dove un elicottero del 118 è intervenuto per un soccorso a persona atterrando sulla battigia dove si è fatto largo tra i bagnanti allontanati dalla zona di atterraggio. Secondo le primissime informazioni le operazioni hanno riguardato un uomo che ha accusato un forte malore mentre faceva il bagno. I presenti hanno chiamato il 112 e si è attivato il soccorso con l’eliambulanza. Il personale sanitario al suo arrivo ha effettuato un lungo tentativo di rianimazione, ma per il bagnante non c’è stato nulla da fare.