Marco Morandi a Sabaudia: “Vi canto 20 canzoni da portare in un’isola deserta”

SABAUDIA – Marco Morandi canta a Sabaudia per Musica in Blue, la rassegna promossa dall’assessorato al turismo del Comune e curata da Umberto Cappadocia con la collaborazione di Daniela Carfagna. Martedì 1 agosto alle 21, 30, sulla scalinata di Palazzo Mazzoni il cantante, che è anche attore e compositore italiano, si esibirà proponendo al pubblico una scaletta composta da “Venti canzoni da portare su un’isola deserta”. E’ questo il titolo e leit motiv del concerto che sarà ad ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento die posti disponibili. Durante la performance, Morandi dialogherà anche con il pubblico per scoprire quali sono le canzoni che porterebbero con sé sempre e comunque.