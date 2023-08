Morto di Sla, cerimonia laica e raccolta di fondi in memoria dell’imprenditore di Latina Marco Scibetta

LATINA – Una cerimonia laica che si terrà il 4 agosto alle 18,30 al Circolo Cittadino è il modo in cui familiari e amici hanno deciso di ricordare Marco Scibetta, il giovane imprenditore di Latina malato di Sla, scomparso il 28 luglio al Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato.

Per l’occasione, amiche e amici, hanno organizzato una raccolta di fondi da destinare a due associazioni che si sono rivelate preziose per affrontare con qualche strumento in più, i tre anni duri di questa malattia neurodegenerativa a rapida progressione, e in particolare il più faticoso, l’ultimo anno di vita. Si tratta di AISLA ONLUS di cui Marco Scibetta era divenuto socio e dell’associazione Luca Coscioni con l’attivista Mina Welby che – raccontano gli intimi – “ci ha presi per mano, sostenuti e combattuto perché il diritto a vivere dignitosamente è e deve essere di tutti”. Un modo per ringraziare chi ha sostenuto Marco, ma anche per rimettere al centro il tema del diritto ad una vita dignitosa anche quando si è malati: “Dal momento in cui abbiamo chiesto aiuto non siamo mai stati abbandonati, con messaggi di sostegno, di rincuoro, ma anche per le cose più pratiche di assistenza – raccontano e aggiungono – Vogliamo che le pratiche burocratiche bocciate, i tanti “no” che sono stati risposti a Marco non rimangano solo dei documenti su una scrivania. Per far questo tutti insieme possiamo aiutare queste associazioni, per garantire e offrire a tutte le persone con malattie neuromuscolari e alle loro famiglie l’opportunità di essere seguiti e supportati”. Lo si potrà fare venerdì al Circolo Cittadino lasciando una donazione anche piccola nel salvadanaio o donare in pochi click o con bonifico bancario.

Marco aveva compiuto 40 anni lo scorso 24 maggio ed era il titolare della M-Tech Solutions, una società di informatica. Durante il periodo del Covid si era adoperato per fornire, ad alcune famiglie bisognose, pc per uso scolastico, per consentire la partecipazione alle lezioni in Dad.