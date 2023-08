Nuovo anno accademico alle porte, cresce l’offerta di stanze per studenti a Latina. In aumento anche la domanda

LATINA – Con il nuovo anno accademico alle porte, ricomincia la corsa alle stanze da parte degli studenti universitari fuori sede e a Latina la situazione appare ribaltata rispetto a 12 mesi fa, con un’offerta del mercato più cospicua.

Lo dice l’ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights società specializzata in big data nel settore, che mette Latina tra le città in cui l’offerta si è più incrementata con un +68% (seconda solo a Brescia con +75%). A Latina – si legge ancora nel report – “l’offerta sta anticipando la domanda, con una ragionevole attesa a settembre di prezzi calmierati dalla competizione di mercato”. Inoltre, all’incremento di offerta di camere nei 12 mesi si accompagna il 58% di incremento della richiesta, anche questa in forte crescita.

Cala parallelamente la disponibilità di immobili per l’affitto tradizionale di lungo periodo.

Nel capoluogo pontino, dove sono soprattutto gli studentesse e studenti di Medicina e delle professioni sanitarie (e gli specializzandi in Medicina), a determinare il mercato (per via della graduatoria nazionale che limita la possibilità di scegliere la sede correlandola al punteggio ottenuto e alle università selezionate prima del test), il prezzo medio di una stanza è di 306 euro con una variazione percentuale del +6%.