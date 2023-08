Omicidio tra Aprilia e Nettuno, 77enne ucciso con un piccone

APRILIA – Un omicidio è stato scoperto questa mattina in una villetta al confine tra Aprilia e Nettuno, nella zona del Casello 45. Un uomo di 77 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione ucciso con un arnese che nn è stato trovato, forse un piccone. Ora sui fatti sono in corso serrate le indagini dei carabinieri che non escludono alcuna ipotesi. Secondo le primissime indiscrezioni però le indagini sarebbero orientate su una vicenda che lo aveva visto intervenire, l’occupazione di un immobile. Si tratta naturalmente soltanto di un’ipotesi.