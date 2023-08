Operata al Goretti la donna gambizzata ad Aprilia, in corso le indagini dei carabinieri

LATINA – Migliorano le condizioni della donna gambizzata ad Aprilia. Raggiunta da un colpo di pistola mentre si trovava alla periferia di Aprilia, sabato all’alba la 34 enne si era presentata al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia forse accompagnata da un conoscente e da qui trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove è stata operata dall’equipe di chirurgia. L’intervento è riuscito e la donna non è in pericolo di vita anche se per il momento resta ricoverata nell’ospedale di Latina. Ai carabinieri ha riferito di non essersi accorta di nulla, di aver avvertito soltanto un bruciore intenso e poi di aver capito di perdere sangue. Sull’episodio proseguono le indagini dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia guidati dal tenente colonnello Paolo Guida che sono sulle tracce di chi ha sparato. Non si esclude alcuna pista, ma quella della droga sembrerebbe al momento essere la privilegiata.