Pallamano femminile, l’HC Cassa Rurale Pontinia si prepara in vista della stagione

PONTINIA – Continua la preparazione fisica dell’HC Cassa Rurale Pontinia in vista dell’inizio della prossima stagione di serie A1 femminile. La squadra di pallamano di Pontinia, guidata da coach Antonj Laera con il supporto dell’esperto direttore Giovanni Nasta, si sta allenando per farsi trovare pronta alla ripartenza della massima serie femminile italiana. Tra le nuove arrivate c’è anche Lucila Maria Stettler, pivot nata a Cordoba 33 anni fa, giocatrice che fa parte della Nazionale italiane e che ha giocato nel Salerno. Il suo arrivo al Pontinia ha portato in squadra un bagaglio importante di qualità ed esperienza che potranno far crescere ancora di più il livello del gruppo pontino.

«Parliamo di un pivot di grande esperienza che proviene dal Salerno, è una giocatrice che fa della capacità difensiva un’arma importante e nello stesso tempo è un supporto notevole anche per l’attacco – spiega coach Antonj Laera, che in questi giorni ha iniziato la preparazione fisica al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia – È in Italia da tanti anni e ha quell’esperienza internazionale che ci tornerà molto utile durante la stagione».

La Stettler è una giocatrice di grande qualità e la sua esperienza, maturata anche a livello internazionale con la maglia azzurra, potrà aiutare le più giovani nel percorso di crescita che potranno fare a Pontinia.

«Le mie prime impressioni a Pontinia sono assolutamente positive visto che sono già alcuni giorni che abbiamo iniziato i nostri allenamenti e la squadra ha molti punti di forza e abbiamo l’obiettivo di entrare nei play-off – chiarisce Lucila Maria Stettler, volto nuovo in casa Pontinia – Il campionato sarà come al solito molto complicato ma, una volta raggiunto l’obiettivo play-off poi dovremo cercare di fare il meglio possibile: possiamo e dobbiamo puntare in alto e questo per me è una cosa molto positiva».

«La città non l’abbiamo ancora vissuta tantissimo, mi pare una cittadina molto tranquilla ed è ancora tutta da scoprire – riprende la giocatrice – Che campionato mi aspetto? Io sono sempre molto fiduciosa, dovremo giocare un campionato in cui dovremo stare il più in alto possibile in classifica e sono convinta che ce la faremo».