Polisportiva Hyperion: Celentano e Chiarato consegnano agli atleti un attestato di merito

LATINA – Questa mattina, presso la sala De Pasquale del Comune di Latina, si è svolta la premiazione di dirigenti e atleti della polisportiva Hyperion Onlus, una delle società paralimpiche più quotate d’Italia che persegue finalità di solidarietà sociale attraverso la diffusione e la promozione della pratica sportiva nel nuoto, nell’atletica leggera e nel tennis. Presenti alla premiazione il Sindaco di Latina Matilde Celentano, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, il consigliere comunale Mauro Anzalone e i commissari della commissione Sport presieduta dal consigliere Claudio Di Matteo.

L’impegno degli atleti, unito alla professionalità di tecnici, assistenti e volontari della polisportiva Hyperion Onlus ha permesso agli sportivi di partecipare a manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, portando a casa risultati importanti con record europei e italiani. Il Sindaco di Latina Matilde Celentano e l’assessore allo Sport Andrea Chiarato hanno voluto riconoscere il merito della società e degli atleti e hanno consegnato loro delle medaglie e un attestato di merito sportivo con l’augurio che i ragazzi e i dirigenti sportivi conservino sempre i valori di una sana competizione.

Sono stati premiati il presidente Paola Cecconi, il vice presidente Mauro Screti, l’allenatore Roberto Canava e gli atleti. Per la categoria nuoto la medaglia e l’attestato di merito è andato a Maurizio Bovolenta, Ilaria Favale, Paolo Alfredo Manauzzi, Matteo Marcelli, Riccardo Padovano, Gabriele Santillo, Gaia Screti e Martina Screti. Per l’atletica hanno ricevuto il premio Irene Doctor, Viviana Gallo e Valerio Turriziani; per il nuoto e l’atletica Alessandro Marchiella, Francesco Mincica e Francesco Nanni e per il tennis Federico Morgagni.

“La parola ‘hyperion’ significa più in alto – ha dichiarato il Sindaco di Latina Matilde Celentano – E proprio questo è l’augurio che voglio rivolgere ai ragazzi a cui questa mattina abbiamo consegnato un premio da parte del Comune di Latina: volare sempre più in alto, raggiungere risultati migliori di anno in anno. Per noi l’impegno e il successo raggiunto da ognuno dei ragazzi è motivo di orgoglio, così come lo è il lavoro che svolgono da trent’anni dirigenti, tecnici e sportivi della società. L’amministrazione è al loro fianco e, nel nostro piccolo, vogliamo riconoscere il merito sportivo del lavoro fatto fino ad ora, nella speranza di incontrarci anche nei prossimi anni per festeggiare insieme nuovi traguardi raggiunti”.

“Ringrazio i consiglieri della commissione Sport – ha dichiarato l’assessore Andrea Chiarato – che hanno deciso di sospendere la riunione per un quarto d’ora per partecipare alla premiazione degli atleti della polisportiva Hyperion, a dimostrazione che lo sport unisce e non divide. I ragazzi, i tecnici e i genitori che li supportano a fare sempre di più ci hanno insegnato, anche in questa giornata, quali sono i veri valori dello sport. Per cui è a loro che va il nostro ringraziamento: con la giornata di oggi ci hanno trasmesso e insegnato tanto”.