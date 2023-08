Pontinia, cane finisce in un canale: salvato dai vigili del fuoco

PONTINIA – E’ caduto in un canale e dopo chissà quanto tempo impiegato inutilmente a cercare di riguadagnare le sponde, un cane da caccia stremato è stato avvistato ed è scattato l’allarme con la richiesta di soccorso al numero unico 112. Alle 11.30 del 15 agosto si è mosso il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, intervenuto nel Comune di Pontinia, in una traversa della Migliara 54, in aperta campagna. Giunta sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Terracina ha immediatamente individuato l’animale in evidente difficoltà ed è stato un Soccorritore Acquatico, vigile del fuoco specializzato, a recuperare l’animale, visibilmente impaurito e stremato, e a portarlo a terra. Rudy, questo il nome del cane, è stato accudito e rassicurato fino all’arrivo della sua padrona che lo ha potuto riportare a casa.