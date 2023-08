Ritrovamento flash da parte dei Carabinieri di Aprilia, di una moto rubata fuori da un locale

APRILIA – E’ stata ritrovata dai Carabinieri di Aprilia una moto Ducati Panigale, dal valore di circa 25mila euro, di colore rosso, rubata fuori da un locale di svago ad Aprilia. A denunciarne il furto un ragazzo di Ardea che aveva lasciato la moto parcheggiata davanti al locale.

I militari di via Tiberio hanno avviato subito le ricerche e dopo circa un’ora di pattugliamento del territorio, hanno ritrovato la moto abbandonata in via La Cogna. I malviventi, evidentemente, dopo averlo rubato e constatato che non era facilmente trasportabile, hanno preferito abbandonarlo in una via secondaria e poco battuta della città, magari in attesa di poterla trasportare a bordo di un furgone. I carabinieri hanno contattato il ragazzo e gli hanno subito riconsegnato la moto, incredulo per la velocità con cui il suo veicolo era stato rinvenuto. “Ringrazio le forze dell’ordine che in breve tempo sono riuscite a restituirmi la mia moto”, ha affermato il ragazzo, che così ha potuto fare rientro alla sua abitazione.