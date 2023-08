Scuola d’infanzia San Marco: Sindaco e vicesindaco salutano le suore della congregazione che lasciano Latina

LATINA – “Grazie, a nome di tutta la comunità di Latina, per il lavoro svolto in questi anni nella scuola d’Infanzia San Marco. Le famiglie e i bambini che hanno avuto il piacere di conoscervi vi sono grati per lo spirito con cui avete interpretato il vostro ruolo nel corso degli anni”. Queste le parole del Sindaco Matilde Celentano rivolte questa mattina a suor Claudia De Spirito, madre superiora, in procinto di lasciare Latina insieme a suor Maria Menale. Per queste motivazioni il Sindaco e il vicesindaco Massimiliano Carnevale hanno voluto portare i loro saluti di persona e con l’occasione ringraziare per la professionalità con cui hanno preparato i piccoli studenti, per il legame che sono riuscite a instaurare e per le capacità di accoglienza, caratteristiche riconosciute da tutta la comunità. Suor Claudia ha raccontato che porterà sempre con sé il ricordo dei bambini meravigliosi che hanno varcato la porta della scuola d’infanzia San Marco e dei genitori, che hanno speso parole gentili riconoscendo le capacità di ascolto delle suore della congregazione.