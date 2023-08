Sette etti di hashish nella coppa dell’olio, in manette padre e figlio

FORMIA – Nascondevano sette panetti di hashish nel vano motore dell’auto sotto le bielle. I cinofili dei carabinieri impegnati ieri mattina nelle perquisizioni che hanno accompagnato l’operazione Anargiri 2 nel Sud Pontino, non ci hanno messo molto a scovare lo stupefacente che si trovava addirittura dentro la coppa dell’olio. In manette sono finiti padre e figlio, 56 e 25 anni, di SS Cosma e Damiano, Sequestrata anche la somma di 950 euro e un bilancino di precisione. I due sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e portate nel carcere di

Cassino.

Denunciato durante le perquisizioni anche un 36enne di Santi Cosma e Damiano trovato in possesso di due coltelli con lama di 26 e 15 cm.

I due arresti e la denuncia sono scattati nella mattinata di martedì 8 agosto quando i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Formia, con l’ausilio di elicotteristi e di unità cinofile dell’Arma, hanno tratto in arresto 17 persone per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzato allo spaccio nonché di porto di armi comuni da sparo illegalmente detenute, in ottemperanza ad un provvedimento cautelare personale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica.