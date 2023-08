FORMIA – «Gianmarco Tamberi, sei nella storia! Quell’unica medaglia che ti mancava e che inseguivi da 8 anni è finalmente tua», lo scrive su facebook l’assessore allo Sport della Regione Lazio Elena Palazzo. «Felici che tu abbia scelto Formia come sede per la preparazione per questi Campionati Mondiali di Budapest. Hai portato l’atletica italiana sul gradino più alto del podio. Grazie, campione. Leggenda, sei l’orgoglio di tutta Italia!», conclude l’assessore Palazzo.