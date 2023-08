Tutto pronto in piazza del Popolo per il concerto di Marco Morandi

LATINA – Domenica 27 agosto, alle ore 21.30, a piazza del Popolo di Latina si esibirà Marco Morandi con il suo live tour. L’appuntamento fa parte della rassegna di eventi estivi “Latina estate 2023” organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Latina e si svolgerà con la collaborazione della Pro Loco di Latina Centro-Lido. A seguire ci sarà musica ‘70, ‘80 e ‘90 a cura del gruppo Mondo Radio.

Marco Morandi, figlio di Gianni Morandi, è un compositore musicale e un attore di teatro professionista. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo lo fa a Sanremo Giovani nel 1998 insieme al gruppo musicale i Percentonetto. Successivamente, Marco Morandi inizia una carriera da solista e si dedica anche al teatro. Nel 1999 collabora con il padre Gianni nelle quattro puntate di “C’era un ragazzo” e l’anno dopo collabora con Enrico Silvestrin alla conduzione di “Taratatà”. Nel 2000, oltre alla conduzione del programma musicale citato, Marco Morandi realizza anche la famosa sigla del programma “Chi vuol essere milionario?”. Nel 2001 prende parte al film “Liberate i pesci” e nel 2002 torna a Sanremo da solista nella categoria Big con la canzone “Che ne so”. A teatro, per due anni, dal 2004 al 2006, ha interpretato il protagonista nello spettacolo “Gianburrasca – Il Musical”. Nel 2012 ha realizzato lo spettacolo “Nel nome del padre storia di un figlio di…”.

“La musica ha il potere di unirci e creare momenti indimenticabili. Per questo mi auguro che, nella giornata di domenica 27 agosto, siano in tanti i cittadini che partecipano al concerto di Marco Morandi in piazza del Popolo – afferma il Sindaco Matilde Celentano – . Si tratta di uno degli eventi estivi organizzati dal Comune, completamente a costo zero per i cittadini. Continueremo a supportare e promuovere iniziative culturali che arricchiscono la vita della nostra città, a partire dall’evento jazz che abbiamo intenzione di realizzare nei giardini del Comune di Latina per il mese di settembre”.

“La rassegna di eventi estivi – dichiara l’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco – continuerà fino al 10 settembre anche con eventi sportivi e dedicati all’esposizione e vendita di piante. Per quest’estate abbiamo fatto il possibile, dal momento che la giunta si è insediata a estate iniziata. Sono stati organizzati concerti e manifestazioni, tutti a costo zero per i cittadini, in centro e sul lungomare. Siamo già a lavoro per pensare agli eventi di Natale e a nuove opportunità perché i cittadini possano godere a pieno della loro Latina. Con il concerto di Marco Morandi, intanto, si vuole dare un segnale alla città. Abbiamo già potuto verificare con la notte rosa che, quando il centro diventa un contenitore di eventi, rendiamo un servizio ai cittadini e ne beneficiano tutte le attività commerciali”.

Le emittenti del gruppo Mondo Radio, Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna, sono partner ufficiali dell’evento.