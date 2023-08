Vendeva pesce su una carriola in spiaggia a Gianola: multa da 5 mila euro per un uomo campano

GAETA – La Guardia Costiera di Gaeta ha incentivato i controlli in materia di commercializzazione dei prodotti ittici e oggi, il personale del nucleo di Polizia Giudiziaria ha individuato un venditore ambulante intento a vendere esemplari ittici all’interno di una carriola sulla battigia di Gianola nel comune di Formia.

Pertanto, avendo il trasgressore, di origine campana, agito in spregio alle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e tracciabilità della merce posta in vendita, è stato multato con una sanzione amministrativa di 5.000 euro. Il prodotto, per un totale di 55 Kg tra calamari, gamberi, telline, alici e cozze è stato sequestrato e immediatamente distrutto.

All’inizio della settimana in corso, i militari della Guardia Costiera di Scauri, avevano effettuato un’analoga operazione sul litorale di Minturno e Scauri, procedendo al sequestro di circa 40 kg di prodotti ittici, tra cui seppie, telline e gamberi, venduti in condizioni di assoluta precarietà sanitaria e assenza di tracciabilità.

Acquistare prodotti ittici da commercianti improvvisati e fuori dal circuito di controllo della salubrità del prodotto, espone i consumatori a gravi rischi per la propria salute oltre che arrecare danno ai commercianti autorizzati. La raccomandazione per i consumatori è, pertanto, di acquistare prodotti ittici esclusivamente da operatori del settore alimentare regolarmente autorizzati, gli unici titolati a vendere e somministrare prodotti ittici e sottoposti a continui controlli sanitari lungo tutta la filiera produttiva.

Complessivamente, tenuto conto dell’ulteriore attività di controllo condotta via mare dal personale delle motovedette, presso il Circondario marittimo della Guardia Costiera di Gaeta sono stati nei giorni scorsi elevate sanzioni per un totale di circa 21.000 € anche per pesca in zone non consentite. A Ponza, invece, il personale ASL di Latina, dipartimenti servizio veterinario e igiene pubblica, ha elevato due verbali per irregolarità tecniche connesse alla normativa igienico-sanitaria, punite, con sanzioni amministrative di 500 e 1500 euro.