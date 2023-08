Via Don Morosini, il comitato: “Con l’amministrazione una scala di priorità per affrontare i problemi”

LATINA – Il comitato decoro di via Don Morosini, dopo alcuni incontri e dopo essersi confrontati sulle problematiche che insistono sulla zona, con gli assessori competenti per materia quali, Urbanistica, LL.PP, Servizi sociali, Ambiente e alcuni consiglieri comunali, spiegano che “si sono determinate le condizioni per affrontare attraverso una scala di priorità e compatibilmente con le risorse disponibili, alcuni interventi di pulizia e di riqualificazione dell’intero Viale. Gli interventi programmati comprenderanno una pulizia più frequente e puntuale dei marciapiedi e del manto erboso, la sostituzione dei cassonetti rotti o deformati dall’usura del tempo, lo sgombero dei bivacchi esistenti con la pulizia e disinfestazione dell’intera area occupata.

Per tutta risposta, proprio questi giorni, stiamo assistendo a dei piccoli interventi che dimostrano la volontà dell’amministrazione comunale, appena insediata, di affrontare una volta per tutte le problematiche della zona che sono state abbandonate da molto tempo.

Sia chiaro che restiamo sempre vigili sulla situazione dei bivacchi ancora esistenti e chiediamo un intervento da parte del prefetto di Latina e della polizia municipale, per il rispetto delle delibere di giunta precedenti, relative al DASPO per i bivacchi e al divieto di consumo di alcolici su aree pubbliche”.