250 studenti alla Secolare fiera di San Michele a Sermoneta

SERMONETA – Prosegue con tanti appuntamenti l’edizione 2023 della secolare Fiera di San Michele, partita il 28 settembre e che resterà aperta fino al 1° ottobre a ingresso gratuito, organizzata dall’amministrazione comunale di Sermoneta con il contributo di Arsial.

In questi due giorni ci sono state le visite delle scolaresche: circa 250 bambini hanno partecipato ai laboratori didattici curati da Mauro Nasi (oggi si è parlato della sfida tra Buffalo Bill e i butteri pontini, con le letture di Marianna Cozzuto e i disegni realizzati in diretta di Danilo Angeletti; ieri il laboratorio “Un fiore per Ninfa” a cura di Arianna Squicquaro), conosciuto da vicino le api e il miele, sono entrati in contatto con i butteri, a cui hanno rivolto tante domande, passeggiare tra gli animali della fattoria. “La Fiera – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – ha consentito ai bambini di entrare in contatto con le nostre tradizioni e le nostre eccellenze, saranno loro un giorno a prendere il testimone di questo territorio, conoscendo il passato e proiettandolo al futuro”.

Questa mattina c’è stato anche il primo degli appuntamenti con gli screening cardiologici gratuiti promossi dall’amministrazione comunale in collaborazione con Avis. L’autoemoteca tornerà domenica 1 ottobre dalle 8.30 alle 12.30. Non serve prenotazione.

Domani in programma ci sarà alle 17 il convegno “Peronospora: cause e strategie di gestione” a cura di Coldiretti. Interverranno l’agronomo Simone D’Ambrosio, il segretario di zona di Coldiretti Luigi Albieri e la presidente di Coldiretti Sermoneta Melissa Girardi, con la partecipazione dell’assessore all’agricoltura di Sermoneta Bruno Bianconi. Per Libri in Fiera, saranno presentati i volumi “The black rose” di Selene Piromallo” (ore 16) e “Oddolina” di Sonia Testa (ore 18.30). Alle 10.30 e alle 19 gli spettacoli equestri dell’Asd Casal dei Papi, nell’area agricola dalle 18 le lezioni gratuite dell’associazione Chance for Pets per migliorare il rapporto con i propri cani. La sera, il concerto dell’orchestra di Demo Morselli con Marcello Cirillo. La secolare fiera di San Michele ospita duemila metriquadri di mostra mercato, enogastronomia, macchinari agricoli, florovivaismo, zootecnia e un’ampia area ristoro ed è a ingresso gratuito.