Pellegrino si perde sui Lepini tra Sermoneta e Fossanova: “Sono ferito e non bevo da ore”

SERMONETA – Paura per un frate che si è perso ed è attivamente ricercato da ore sui Monti Lepini nel tratto della Via Francigena compreso tra Sermoneta e Fossanova, un percorso che a quanto si apprende avrebbe intrapreso dalla giornata di giovedì quando ha lasciato la struttura ricettiva in cui alloggiava. Oggi a mezzogiorno proprio dal suo telefono è partito l’allarme al numero di emergenza 112.

L’uomo, un irlandese che parla pochissimo italiano, ha raccontato di essere ferito e di non aver bevuto nulla da due giorni, ma non ha saputo fornire indicazioni precise sul punto in cui si trova. Poi il telefono si è spento.

I soccorritori dei vigili del fuoco sono al lavoro per cercarlo anche con l’ausilio di un elicottero del corpo e di un elicottero della Guardia di Finanza. Sul posto con gli esperti di ricerche in montagna del Saf anche i cinofili e i dronisti che hanno raggiunto il campo base allestito a Sermoneta. Il mistero intorno ai giorni trascorsi da quando ha lasciato la sua stanza di un bed & breakfast della zona lepina fa temere che possa essere caduto e aver perso conoscenza magari per un tempo lungo. Ma al momento sono solo ipotesi.

Il pellegrino che ha una lunga barba indossava, quando è stato visto l’ultima volta, una camicia blu acceso e un cappello bianco di paglia. Aveva anche con sé un bastone. Se qualcuno lo avesse visto può chiamare il numero di emergenza e aiutare le ricerche.

Al tramonto le ricerche con gli elicotteri fra l’altro dovranno essere sospese.