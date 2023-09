Quintali di rifiuti e ingombranti nella foresta del Parco: la mega pulizia dei Plastic Free

SABAUDIA – Duecentocinquanta sacchi di rifiuti equivalenti di 2,5 quintali, ma anche copertoni, scaldabagno, wc, pezzi di auto e motorini, strutture di letti, materassi, gommapiuma proveniente da divani, lampioni in ferro battuto da giardino e scarti vari. E’ quanto hanno trovato oggi i volontari di Plastic Free a Sabaudia dove si è svolta una delle sei iniziative promosse per questo fine settimana sul territorio provinciale di Latina nell’ambito della campagna ambientalista Sea & Rivers che si sta svolgendo in 260 citta italiane.

Il materiale ingombrante era stato abbandonato nella foresta del Parco nazionale del Circeo. Iniziative si sono svolte oggi anche anche a Latina e Maenza, mentre domani si prosegue a Pontinia Lenola e Fondi. Tutti possono partecipare.