Sfalcia su strada Piccarello, ma rischia di finire nel fossato: non aveva la patente

LATINA – Eseguiva lavori di sfalcio su strada Piccarello, ma gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Latina intervenuti per un controllo, avendolo visto in seria difficoltà, lo hanno fermato e si sono fatti consegnare i documenti. Hanno scoperto così che il conducente di un trattore, il quale per imperizia aveva rischiato poco prima di finire nel fossato, non aveva mai conseguito la patente specifica di guida. E sono scattate le sanzioni previste: r 6.450 €euro per guida senza patente, incauto affidamento del veicolo. Disposto anche il fermo amministrativo del mezzo, un trattore dotato di trinciatrice. Il cantiere stradale inoltre non era stato segnalato.