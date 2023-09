Ruba un telefono da un’auto, arrestato 45enne di Napoli

FORMIA – I Carabinieri del Norm di Latina hanno arrestato per furto aggravato un 45enne di Napoli, celibe, disoccupato, gravato da precedenti di polizia per essere stato sorpreso, la scorsa notte dopo essersi impossessato di un telefono cellulare sottratto dall’interno dell’autovettura di un uomo di 32enne di Sonnino mentre era parcheggiata lungo la Via Appia di Formia. La perquisizione sull’autovettura dell’arrestato ha consentito di trovare arnesi da scasso, 2 carte di credito, 1 bicicletta elettrica marca “bike vivo” e 1 telefonino “Samsung”, riconsegnato poi al legittimo proprietario. L’arrestato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Scauri, in attesa di giudizio direttissimo.