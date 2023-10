A Cinecittà Word inizia il mese più spaventoso dell’anno

ROMA – Un mese di attrazioni dedicate ad Halloween. E’ quello che accadrà a Cinecittà Word e a Roma Word dal prossimo 7 ottobre e fino al 5 novembre. Saranno le 13 attrazioni da paura, zombie, fantasmi, streghe e vampiri.

Si potrà varcare la soglia della Horror House e camminare tra i set ispirati dalle pellicole più spaventose di sempre e scoprire il nuovo Horror Hotel, un tranquillo albergo cittadino, in cui non tutto è come sembra, c’è poi il Cinema dei morti viventi, nel maestoso Teatro 1: una delle novità di Halloween 2023 dove gli spettatori potranno sdraiarsi e guardare i film horror proiettati sul soffitto.

Per i più coraggiosi e per chi vuole sfidare l’oscurità, il must to do è un giro su Inferno, la montagna russa indoor che conduce nel temuto girone dantesco. L’atmosfera si scalda dentro U571 Erotika che, per l’occasione, si riempie di sexy marinai e vampiresse a caccia di sangue. Il Manikomio, angusto percorso sotterraneo al buio, metterà alla prova gli spiriti più impavidi. E se il giorno non vi è bastato, la notte si potrà dormire nell’Ostello Maledetto.

Ce lo racconta l’ad di Cinecittà Word Stefano Cigarini

Ricco il palinsesto degli spettacoli live a tema: dall’Halloween Show al divertente Trucchi da Paura passando per il Musical Gangs of Halloween, il viaggio nel mondo del terrore si snoda tra divertimento, suspence e adrenalina.

Bambini protagonisti con Dolcetto-Giretto, per raccogliere tantissime caramelle e sorprese tra le attrazioni del parco, con il Truccabimbi Mostruoso dove potranno assumere le sembianze del loro mostro del cuore per spaventare mamme ed amici, e con il suggestivo Spettacolo del Fuoco da gustarsi dopo il tramonto.

Ottobre è un mese di Halloween ricco di eventi: il 21 e 22 ottobre il parco ospiterà la Cinefiera Horror Show, la prima fiera a tema in Italia dedicata totalmente al mondo di Halloween, dal 28 ottobre al 5 novembre il Parco sarà aperto tutti i giorni e la notte per tre grandi Halloween Nights il 28, 31 ottobre e 4 novembre con spettacoli dal vivo, cene a tema, grandi concerti e dj set.

A Roma word invece è protagonista il Campo delle Zucche dove chi vorrà potrà decorare e intagliare la propria zucca.