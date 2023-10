A Latina arriva il primo Festival della Storia

LATINA – A Latina si svolgerà il primo Festival della Storia. L’evento, che prevede il coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado, sarà organizzato dal servizio Cultura Turismo Sport del Comune di Latina. “Miriamo ad organizzare un Festival di prestigio – dichiara il Sindaco Matilde Celentano – che porti in città studiosi e turisti. L’obiettivo è generare una più profonda conoscenza e consapevolezza di ciò che siamo attraverso la scoperta e la rivitalizzazione delle radici comuni, generando allo stesso tempo flussi turistici e mediatici e determinando, come effetto collaterale, un indotto per le attività commerciali e turistico-alberghiere. Per realizzare un evento di tale portata, al quale verranno invitati relatori di spicco e nel quale saranno organizzate attività interattive per stimolare la curiosità e l’interesse degli studenti, si prevede un’organizzazione con tempi di circa un anno”.

Per questi motivi il primo dicembre 2023 ci sarà un’Anteprima del Festival della Storia che si svolgerà nella sala del teatro D’Annunzio di Latina, dalle 9.00 alle 13, e al Museo Cambellotti dalle 16 alle 19. Entrambi gli eventi rientrano nel CantiereLatina26 di valorizzazione della candidatura di Latina a Capitale Italiana della Cultura 2026.

“Durante l’Anteprima la città verrà informata del lavoro di organizzazione che iniziamo per la realizzazione del Festival – conclude il Sindaco, su indicazione del quale è stata approvata una delibera di giunta -. Il Festival andrà a valorizzare il percorso culturale della città che abbiamo avviato anche in vista della celebrazione del centenario”.