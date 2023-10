A Terracina in 46mila senz’acqua il 18 ottobre

TERRACINA – Mercoledì 18 ottobre 46mila cittadini di Terracina resteranno senza acqua a causa di lavori di ammodernamento delle due condotte adduttrici che servo la città. A fine orario scolastico scatterà la sospensione idrica: dalle 15:00 fino alle 02 di giovedì 19. I tecnici interverranno con tre diverse squadre: “Sulla condotta in prossimità di Punta Leano verrà realizzata una nuova camera di manovra per il miglioramento della gestione del sistema di adduzione idrico; sull’adduttrice tra Appia Antica e Appia Nuova verranno sostituiti circa 200 metri di condotta. I lavori garantiranno il recupero di circa 300mila metri cubi di acqua annui, a favore degli oltre 46mila cittadini di Terracina”, spiega il gestore idrico.

Otto le autobotti che saranno in funzione sul territorio comunale.

“Nell’ATO4-Lazio Meridionale è in corso da tempo, con le risorse a disposizione nel Piano degli Investimenti derivanti dalla tariffa, un’attività finalizzata al potenziamento dell’intero sistema idrico e all’innalzamento della sua resilienza, anche a fronte di forti e improvvise emergenze, con diverse attività. Tra queste, il recupero delle perdite idriche si attesta come il principale filone d’intervento – aggiungono da Acqualatina – La disponibilità di oltre 60 milioni di euro da fondi PNRR ha ora creato l’opportunità per un forte potenziamento delle attività già in corso e per la realizzazione di attività in attesa di copertura finanziaria nel Piano degli Investimenti dell’Ato4-Lazio Meridionale. Di questi 60 milioni, oltre 40 sono utilizzati per la digitalizzazione e l’ammodernamento delle reti, con il supporto di ulteriori 14 milioni derivanti da tariffa e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)”.