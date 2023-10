Abbandono dei rifiuti, denunciato dai Carabinieri forestali titolare di una ditta edile di Priverno

TERRACINA – Prosegue l’attività di contrasto ai reati ambientali da parte dell’Arma dei Carabinieri. Nelle ultime settimane si sono intensificati i controlli in merito a fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti, vista anche la situazione che si è generata dopo l’incendio dell’impianto della società Rida Ambiente e alle conseguenti criticità connesse dovute alla mancata raccolta del materiale indifferenziato che portano spesso alla creazione di vere e proprie discariche abusive fino all’incendio indiscriminato di rifiuti, anche speciali pericolosi.

I militari del Nucleo carabinieri forestale di Terracina hanno individuato i responsabili di un consistente abbandono di rifiuti, urbani e speciali nel comune di Pontinia, sulla Via Lungo Linea, al margine del canale.

Dalla documentazione ritrovata all’interno dei sacchi contenenti i rifiuti si è potuto risalire a chi fossero i responsabili del gesto, riconducibile ad una società del comune di Priverno che opera nel settore edile.

L’amministratore della società è stato denunciato alla Procura di Latina per abbandono di rifiuti. Visto che la situazione ambientale non è risultata però irrimediabilmente compromessa, sono state impartite dalla Polizia Giudiziaria al titolare della ditta delle apposite prescrizioni, finalizzate al ripristino immediato dello stato dei luoghi con conseguente rimozione dei rifiuti, come previsto dalla normativa vigente.