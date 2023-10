Abbvie aderisce allo screening per l’eliminazione dell’Epatite C promosso dalla Asl di Latina

LATINA – In occasione del mese di ottobre, dedicato alla consapevolezza sul tumore del fegato, AbbVie aderisce allo Screening Nazionale gratuito per l’eliminazione del virus HCV (Epatite C), nell’ambito di un progetto promosso dall’Autorità Sanitaria – ASL di Latina che ha come obiettivo quello di attuare uno screening più capillare possibile sul territorio. Nelle giornate di oggi, del 25 ottobre e dell’8 e 15 novembre, tutti i dipendenti AbbVie, nati tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1989 (fascia di età prevista dal Decreto Ministeriale Nazionale del 14 Maggio 2021), avranno la possibilità di effettuare gratuitamente lo screening per l’individuazione dell’Epatite C presso l’Azienda attraverso un semplice prelievo di sangue.

“La campagna di screening rientra tra le varie attività di programmazione sanitaria che, a livello nazionale, hanno come obiettivo il miglioramento della salute pubblica e che, a livello locale, stiamo promuovendo nella maniera più capillare possibile. Ringraziamo AbbVie per questa opportunità” – conclude Amilcare Ruta, Direttore UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Latina.

“La diagnosi precoce rappresenta la chiave per ridurre l’incidenza del tumore del fegato nel mondo e aderire allo screening è il modo migliore per prevenire ed eliminare l’Epatite C, che ne è tra le principali cause – afferma Fabrizio Greco, General Manager di AbbVie Italia. Anche grazie a questa iniziativa confermiamo il nostro impegno nel supportare l’obiettivo di eliminazione dell’HCV dell’Organizzazione Mondiale della Sanità entro il 2030”.

” La mission di AbbVie è quella di generare un impatto significativo sulla vita delle persone, prime fra tutte le nostre” dichiara Manuela Vacca Maggiolini, Direttore delle Risorse Umane di AbbVie Italia. “Queste quattro giornate sono parte del nostro piano di welfare che si fonda sul creare un ambiente di lavoro in salute e attento ai bisogni delle persone, motore della nostra crescita e del successo futuro. E’ con questa convinzione che ogni anno realizziamo iniziative focalizzate sulla prevenzione e la salute dei nostri dipendenti e siamo orgogliosi di offrire loro questa opportunità, promossa dal territorio che ci ospita”.

“Il nostro stabilimento è considerato un polo produttivo d’eccellenza, soprattutto grazie all’impegno costante di chi ci lavora: siamo sempre attenti al benessere e alla salute dei nostri dipendenti, ponendo al centro del nostro impegno le persone e il servizio alla comunità – aggiunge Darragh Pattwell, Direttore dello Stabilimento Produttivo di Campoverde.

L’Epatite C è una malattia infiammatoria del fegato causata dal virus HCV che si trasmette attraverso il contatto con il sangue di persone infette e rappresenta una delle principali cause di trapianto e dello sviluppo di malattie croniche del fegato come, ad esempio, l’epatite cronica, la cirrosi epatica e, appunto, il tumore del fegato, che rappresenta la terza causa più comune di morte per tumore a livello globale, con circa 800.000 decessi nel 20203.