Alessandro Recine scelto come testimonial del 24esimo “Premio Immagine Latina”

LATINA – Ennesima, prestigiosa ribalta per il manager sportivo pontino Alessandro Recine, noto anche per il suo impegno in ambito scientifico e nel sociale. Lo scorso anno gli era stato assegnato un importante riconoscimento dal “Premio Immagine Latina” nelle categorie “Sport, Scienza e Imprenditoria”. Quest’anno, nella 24esima edizione della stessa iniziativa promossa dall’associazione culturale “Nuova Immagine” che si terrà domenica 15 ottobre, Recine sarà tra i protagonisti nelle illustri vesti di “Testimonial”, ruolo sempre assegnato dagli organizzatori a personalità di particolare rilievo per il nostro territorio e che si sono contraddistinte in Italia e nel mondo.

Affermatosi come manager sportivo in questi ultimi anni e attualmente molto vicino all’ambiente Inter, si sta attualmente concentrando sul trasferire tutte le sue competenze professionali sia in Italia che all’estero.

Nel conferirgli tale nomina, il “Premio Immagine” deve aver riconosciuto in lui la capacità di operare in svariati ambiti ed il grande merito di essere riuscito a collegarli tra loro con successo creando un notevole valore per tutti.

Recine infatti oltre ad essere manager sportivo, è un affermato imprenditore, fondatore e Ceo di “VITA365”, struttura salita alla ribalta delle cronache scientifiche mondiali per delle scoperte e pubblicazioni scientifiche a dir poco sensazionali. E’ inoltre presidente dell’associazione “CmnSport ONLUS“, da anni impegnata a finanziare direttamente importanti progetti di ricerca scientifica e che nel 2017 portò alla sensazionale scoperta sull’origine della malattia di Alzheimer.

“Sono molto felice di figurare come testimonial nella 24esima edizione del Premio Immagine e non posso che ringraziare per tale prestigioso riconoscimento gli organizzatori di questa manifestazione di caratura internazionale.

Mi emoziona questo passaggio da premiato a testimonial in una rassegna dedicata alle eccellenze del nostro territorio che portano competenze e la nostra cultura con grandi risultati in tutto il mondo.

Sono orgoglioso di essere considerato un’eccellenza del mio territorio nativo, ma lo sono ancora di più per tutto l’insieme delle risorse umane e professionali che sono riuscito a coordinare e che reputo il grande valore aggiunto che ha permesso di arrivare a concretizzare dei traguardi incredibili anche in ambito scientifico”.