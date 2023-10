Appicca incendio alle sterpaglie, ma il fuoco dilaga. Denunciata una donna a Roccagorga

ROCCAGORGA – Resta alta l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito degli incendi boschivi. Ieri militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Priverno e i colleghi della Stazione di Roccagorga, sono intervenuti per un incendio in località “Colle Rifo” del comune di Roccagorga.

L’incendio, ancora in atto, sviluppatosi all’interno di una proprietà privata, aveva interessato un uliveto e piante di sughera per una superficie di circa 3000 mq. Le fiamme avrebbero potuto espandersi facilmente nella vicina area boschiva, inoltre nell’area erano presenti delle arnie con le api, rimaste coinvolte nel fuoco, con interessamento anche alcune strutture agricole.

I militari hanno ricostruito la dinamica dell’incendio e, dalle tracce lasciate dalla combustione nel punto di origine, si è appreso che l’incendio si è sviluppato in un uliveto/frutteto dove una donna stava bruciando rifiuti vegetali. Sottoposto a sequestro un accendifuoco a gas.

Denunciata per incendio boschivo colposo l’esecutrice materiale del rogo.