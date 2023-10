Aprilia, guasto il semaforo via Ugo La Malfa, via Toscanini, via Guido Rossa

APRILIA – L’amministrazione comunale di Aprilia comunica che in seguito al guasto che ha interessato l’impianto semaforico posto tra via Toscanini, via Ugo La Malfa e via Guido Rossa, l’ufficio del settore lavori pubblici ha tempestivamente provveduto a contattare la società incaricata.

Trattandosi di un intervento straordinario non di competenza della ditta sopra menzionata, serviranno alcuni giorni di tempo per poter reperire i materiali necessari al ripristino e alla messa in funzione del semaforo.

Si raccomanda pertanto agli automobilisti nel percorrere il tratto, di prestare la massima attenzione, nel rispetto delle precedenze così come indicate da segnaletica verticale, orizzontale e come prescritto dal Codice della strada.