Attentato e minacce ad Aprilia, Tiero: “Solidarietà a Principi, mi auguro che gli autori siano trovati presto”

APRILIA – Dopo la molotov lanciata contro la sede della multiservizi di Aprilia e le minacce al primo cittadino Lanfranco Principi, esprime solidarietà Enrico Tiero, vice portavoce di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. “Ritengo preoccupante quanto avvenuto nella notte nella città di Aprilia – scrive in una nota Tiero – . Il lancio di una bottiglia incendiaria verso l’ingresso dell’azienda Municipalizzata Aprilia Multiservizi e la scritta contro il sindaco lasciano sconcertati. Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi, bersaglio di inqualificabili minacce. Quella scritta è un gesto vile, su cui mi auguro si faccia luce al più presto individuando i responsabili. Si tratta di una scritta indegna che non fermerà l’operato di un sindaco che vuole cambiare il volto di una città da anni bloccata nell’ immobilismo. Sono certo che queste minacce non fermeranno il suo ottimo lavoro. Mi auguro che gli autori del gesto intimidatorio vengano assicurati alla giustizia”.

Dal politico di lungo corso e consigliere regionale del Lazio anche, “un’amara riflessione”: “Ancora una volta – dice Tiero – gli amministratori locali vengono attaccati violentemente durante l’espletamento del proprio mandato politico democraticamente esercitato per volere dei propri cittadini. Ritengo necessario aprire una seria riflessione su quanto avviene nella nostra provincia. Occorre tenere alta l’attenzione e contrastare con ogni mezzo la criminalità, diffondendo in tutte le sedi la cultura della legalità”.