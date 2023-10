Botte sul campo del Doganella, i sindaci Mantini e Lucidi organizzano un incontro con i giocatori

DOGANELLA – Il campo di calcio comunale di Doganella è stato teatro di una brutta pagina sportiva. Al 95esimo della partita Under 19 i padroni di casa e i ragazzi de La Setina, ai setini è stato assegnato un calcio di rigore che ha permesso loro di pareggiare la partita. Da quel momento si è scatenato un parapiglia e cinque ragazzi sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari per ferite e contusioni.

Oggi il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha reso noto di aver parlato con il sindaco di Sezze Lidano Lucidi. “Insieme abbiamo concordato di vederci con le due squadre di calcio, per ritrovare lo spirito di fair play che è mancato tra i nostri ragazzi – ha detto Mantini – Condanno fermamente quanto è avvenuto a margine dell’incontro e su questo la mia Amministrazione è rigida ed inflessibile. Sono profondamente rammaricato che una giornata di sport e sano divertimento si sia trasformata in tutt’altro e che a prevalere non siano stati i valori educativi della pratica sportiva come il rispetto, la collaborazione e l’integrazione.

Sono convinto che i nostri ragazzi hanno bisogno di modelli positivi: chiunque può sbagliare, chiunque può commettere un’azione improvvida senza pensare alle conseguenze, ma sono anche certo che il mondo dello sport è soprattutto inclusione e che abbraccia tante realtà diverse tra loro che devono coesistere.

A questo proposito con l’assessora allo sport Emanuela Pagnanelli siamo in fase di avvio del Patto Educativo di Comunità, presentato agli Istituti Comprensivi, le scuole secondarie di secondo grado e le Associazioni del terzo settore come le società sportive, che sono agenzie educative di fondamentale importanza – ha concluso il sindaco di Cisterna Valentino Mantini –. Il Doganella Calcio è stato tra i primi a manifestare interesse per questo messaggio educativo che mira ad andare tutti nella stessa direzione: insegnare con il buon esempio».